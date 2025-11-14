-->
  • November 14, 2025

Marchex to Acquire Archenia

Marchex, a conversational intelligence provider, will acquire Archenia, a performance-based, customer qualification and acquisition company, for $10 million.

Archenia leverages advanced artificial intelligence signals, natural-language analytics, and automated decisioning to detect consumer intent and advertiser value in real time across channels. With machine-learning models that continuously refine qualification accuracy and ROI, Archenia enables its customers to pay for verified, AI-validated outcomes, such as appointments, sales, and high-intent conversations.

Marchex believes its acquisition of Archenia would create a vertically focused, AI-driven customer acquisition and outcome-optimization platform integrating deep insights, automated actions, and verifiable outcomes.

